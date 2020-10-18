İkinci kez soyuldu

Antalya'da dün sabah saatlerinde bir kuyumcuya polis üniformasıyla gelen soyguncu, kuyumcu ve ortağını plastik kelepçe ile etkisiz hale getirdikten sonra, 1 kilo altını alarak kaçtı.

YUNUS TİMİ KIYAFETİ

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Hastanesi Caddesi'ndeki Sevda Kuyumculuk'ta meydana geldi. Motosikletli Yunus timlerinin giydiği üniformadan giyen kişi, elindeki tabancayla kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcu Feyzi Bulce ve ortağı Şükrü Gülşen'i yere yatırıp, plastik kelepçeyle ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağızlarını banlayan soyguncu, 1 kilo altını aldı.

KELEPÇEYİ BIÇAKLA KESTİ

Soygunun ardından Şükrü Gülşen plastik kelepçeyi keserek polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler kolları demir kelepçeli olan Feyzi Bulce'nin kelepçesini açmayı başardı. Olayı anlatan Feyzi Bulca ve ortağı Şükrü Gülşen, "Adam içeri yunus ekiplerini kıyafeti ile girdi. Başında kask vardı. Altınları sorgulayacağız. Gecin şiraya deyip. Bizleri tek tek kelepçeledi. Ardından kilo altını toparlayıp kaçtı" dedi.

KISA SÜREDE BULUNDU

Soygunun ardından polis kıyafetli olarak soygunu gerçekleştirilen 42 U plakalı aracın yakalanması için operasyon başlattı. Polis kısa sürede kuyumcu soygununda şüpheliye yardım ettiği iddia edilen 42 U 7488 plakalı otomobilin sahibi Ş.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. . Polis zannettiği kişinin otomobiline bindiğini ve 2 sokak ileride inip, kamyonete bindiğini anlatan kalıpçı ustası G., "Polis olduğunu sandığım kişi, elinde tabanca ile aracıma bindi.. İki sokak ötede benzin bitti. O da benim arabamdan inip, kapalı kasa kamyonete binip yoluna devam etti" dedi.