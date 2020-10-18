Mahalleli bıktı

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinin Gebizli Mahallesi'nde yaşayanlar, madde bağımlılarından çektikleri kadar hiçbir şeyden çekmedi. Boş bir arazide bağımlıların gündüz vakti, çevredekilere ve parktaki çocuklara aldırış etmeden uyuşturucu madde kullanması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Sokakta yürürken bile korktuklarını söyleyen mahalleli, polis gelince bu kişilerin uzaklaştığını, sonrasında geri döndüklerini ifade etti.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Mahalledeki bir sitenin duvarın yanına gelen 3 kişi, görünmediklerini düşünerek uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uyuşturucu kullanan gruba kısa süre sonra bir de kadın eklendi. Uyuşturucu kullanmaya devam eden grup, yolda yürüyenlere aldırış dahi etmedi. Bir süre sonra araziye bastonla yürüyen engelli bir kişi geldi. Taşların üzerine oturan kişi, bir elindeki aynayla boynuna bakarak yer arayıp, diğer elindeki şırıngadaki uyuşturucuyu enjekte etti.

BALKONA ÇIKAMIYORUZ

Arazinin yanındaki parkta oynayan çocuklara aldırış etmeyen engelli kişi, uyuşturucuyu kullandıktan sonra alandan ayrıldı. Bağımlıların arazideki bazı taşların altına uyuşturucu madde sakladıkları ve bir sonraki gelişlerinde aynı noktadan aldıkları öğrenildi. Arazinin yanında bulunan sitedekiler ise durumdan şikayetçi. Evlerinin balkonunu daha çıkamadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Buna dur denilmeli" dedi.