Şimdi sipariş vakti

Antalya'da 33 yaşında 4 çocuk annesi Özge Koptur, Serebral Palsi (beyin felci) hastası 6 yaşındaki oğlu Mehmet Emir'i yürütebilmek için gece gündüz el işi yapıyor. Fedakar annenin yaptığı ürünler koronavirüs salgını nedeniyle siparişler kesilince elde kaldı. Aylık ortalama 10 bin lira tedavi masrafları tutan Mehmet Emir, maddi imkansızlıklar nedeniyle geçen yıl gittiği anaokuluna bu yıl kayıt olamadı. Okulunu çok özleyen minik çocuk için anne Koptur, yardım çağrısında bulundu. Oğlunu kendi imkanlarıyla ayağa kaldırmayı başaran anne Koptur'un verilecek destekle en büyük hayali ise oğlunun koşarak kendisine sarılması.

AYLIK 10 BİN LİRA MASRAF

Mehmet Emir'in 6.5 aylıkken dünyaya geldiğini ve serebral palsi hastası olduğunu 4 aylıkken öğrendiklerini söyleyen anne Koptur, hayatını oğluna adadığını belirtti. Koptur, pahalı tedavilerin üstesinden gelebilmek için evini adeta atölyeye çevirdi. Gündüz çocuklarıyla ilgilenen anne, geceleri ördüğü el işi ürünleri sosyal medya üzerinden satarak gelir kapısı elde etti. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle siparişler durunca maddi zorluk çeken Koptur, "Devlet yılda 90 seans fizik tedavi ve ayda 8 seans özel eğitim hakkı veriyor. Mehmet Emir'i ayağa kaldırmak ekstra 6 gün fizik tedavi, duyu bütünleme tedavileri, aqua terapi ve dengede durabilmek için hippo seanları yaptırıyorum. Bu da 10 bin lira tutuyor" dedi.

2 YIL SÜREMİZ VAR

Şimdiye kadar oğlu için verdiği mücadeleyi belli bir seviyeye getirdiğini söyleyen anne Koptur, "Oğlum şuan 6 yaşında ve doktorlar gelişimi için 8 yaşına kadar olan süreyi çok önemsiyor. Yani benim 2 yıl sürem var. Tek isteğim Mehmet Emir'i ayağa kaldırmak. Anneler çocuklarının üstleri kirlenince kızarlar. Keşke benim oğlum da dışarı çıkıp üstü başı çamurlu gelse" diye konuştu.

ÇAĞRI YAPTI

Fedakar anne, oğlu adına açtığı sosyal medya hesaplarından yaptığı ürünleri satmaya devam ediyor. Özge Koptur, "Pandemi nedeniyle sipariş veren olmuyor. Acun Ilıcalı, Haluk Levent ve CZN Burak gibi ünlülerin gönderiler sayfalarında bir kez olsun paylaşmaları satışı artırır" ifadelerini kullandı.

DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Mehmet Emir, okulunu arkadaşlarını çok özlediğini söyledi. Küçük çocuk, "Büyünce doktor olup benim gibi hasta çocukları tedavi edeceğim. Antalyaspor'da voleybolcu olacağım" dedi.