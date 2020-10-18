Şüphe kurbanı oldu

ANTALYA'DA geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de eşi S.D. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Bayram Kır'ı (38) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Celil Dumanlı'nın (51) yargılanmasına devam edildi.

KAYITLARDA BULUNAMADI

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Celil Dumanlı Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinde tutuklu bulunduğu Antalya E Tipi Cezaevi'nden katıldı. Bayram Kır'ın ailesi adına avukat Rıdvan Yıldız salonda yer aldı. Mahkeme, telefon şirketinden gelen HTS kayıt bilgilerini açıkladı Kayıtlarda Bayram Kır'ın cep telefonu incelemesinde Celil Dumanlı'nın eşi S.D. ile görüşmesi tespit edilemediğinin tespit edildiğini bildirdi.

UCUZ ÖLÜM OLAMAZ

Avukat Rıdvan Yıldız, öldürülen Kır'ın hiçbir şekilde Dumanlı'nın eşi ile görüşmesinin olmadığının belgelendiğini belirterek, "Ne yazıkki Bayram Kır sanığın şüphesine kurban gitmiştir. Ölüm bu kadar ucuz olamaz" dedi. Sanık Celil Dumanlı ise eşi S.D.'nin telefonunda görüşme kaydı olan kişilerin mahkemede dinlenilmesini istedi. Mahkeme duruşmayı iler bir tarihe erteledi. Bir önceki duruşmada ifade veren S.D. ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

TUTUKLUK YAPMIŞTI

Olay, geçen yıl 6 Ekim günü saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi, 2 engelli çocuk babası Celil Dumanlı'nın 3546 Sokak üzerinde arkadaşlarıyla birlikte evin bahçesinde oturan, adliyede şoförlük yapan Bayram Kır'ı gördükten sonra evine giderek tabancasını aldı ve eşinin kendisini aldattığından sorumlu tuttuğu Kır'a ateş etti. Tutukluk yapan silah ateş almayınca, Kır koşarak kaçmaya başladı. Bayram Kır'ı aynı sokak üzerinde yakalayan Celil Dumanlı, tabancasıyla 5 el ateş ederek öldürdü.