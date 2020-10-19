Can dostlar yangından kurtarıldı

ANTALYA ve Burdur'da çıkan yangınlarda itfaiye ekipleri ev hayvanlarını alevlerin arasından çıkartarak kurtardı. Antalya'daki yangın, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde şehrin ilk apartmanı olarak bilinen Yalı Apartmanı'nda yaşandı. Dairenin sahibi Endişe Açıkel evde olmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri olaya hızla müdahale etti. Bina sakinlerinin yangın çıktığı dairelerde hayvanlar olduğunu söylemesi üzerine ekipler, yangın merdiveniyle katlara girdi. İtfaiye görevlileri, yangının başladığı birinci katta bir köpek ve üst kat balkonunda ise 2 güvercini kurtardı. İtfaiye ekipleri yanan balkon panjurlarının olduğu noktadan kurtardığı 2 güvercini suyla serinleterek güvenli noktaya aldı.Burdur'da ise Değirmenler Mahallesi'nde Veli Bülbül'e (66) ait, tek katlı betonarme evde, dün akşam sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evin bir odasındaki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangında Bülbül, dumandan etkilendi. Bülbül, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Evde bulunan ve dumandan etkilenen Veli Bülbül'ün kedisi de itfaiye personeli tarafından kurtarıldı. Ambulansta oksijen verilen kedi hayata döndürüldü.