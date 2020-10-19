Hedef rekorlar kitabı

Antalya'da 10 bin tonu aşkın kum kullanılarak yapılan 200'den fazla kum heykelin sergilendiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, gelecek yıl 16. kez ve farklı bir temayla ziyaretçilerini ağırlayacak. Geçen yıllarda deniz efsaneleri, mitolojik ve tarihi karakterler, dünya harikaları gibi farklı temalarda yüzlerce heykeli yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturan etkinlik kapsamında 2015'de 'dünya harikaları' temasıyla yapılan kumdan Keops Piramidi, diğerlerinin aksine festival yönetimi tarafından yıkılmadı.Gerekli bakımları yapılarak 5 yıldır korunan kumdan piramidin, en uzun süre ayakta kalan kum heykel unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alması için başvuru yapıldı. Festivalin Direktörü Cem Karaca, orijinalinin 1/20 ölçeğine göre yapılan 7 metre yüksekliğindeki piramit için 3 kum heykeltıraşın 1000 ton kum kullanarak 15 gün çalıştığını anlattı. Karaca, "Tespit ettiğimiz en uzun ömürlü kum heykel 4 yıl kadar ayakta kalırken, bizim heykelimiz ise 5 yıldır ayakta. Bu rekoru geliştirmek ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almak için gerekli başvuruyu yaptık. Sürecin sonunda rekorlar kitabına gireceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.