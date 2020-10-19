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Nefes nefese sanat hareketi

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Nefes nefese sanat hareketi
ANTALYA Devlet Opera ve Balesi 'Nefesli Serenatlar' konserini sanatseverlerin beğenisine sundu. Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki etkinlikte, klasik ve geç romantik dönemde üflemeli enstrüman toplulukları için yazılmış Mozart ve Dvorak'ın serenatları seslendirildi. Nefesli çalgılarda özel bir konser de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde20 Ekim'de gerçekleştirilecek. İlgi çekici konser programları ile büyük beğeni kazanan 'Anadolu Nefesli Beşlisi', 'Del Mundo' isimli projesi ile dinleyicileri müzik repertuvarının en sevilen üfleme beşli eserleri ile dünya turuna çıkaracak.
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Nefes nefese sanat hareketi
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