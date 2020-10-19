Osmanlı tipi şifahane

ISPARTA'DA Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) bünyesindeki Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde madde bağımlıları ilaçsız tedavi ile yeniden hayata tutunuyor. 51 dönüm arazi içerisinde bulunan merkezde hobi bahçesi, at çiftliği, spor salonu, kütüphane, oyun salonu ve havuz gibi birçok etkinlik alanı bulunuyor.Bugüne kadar merkeze kabul edilen 400 madde bağımlısından 300'ü hayata yeniden tutunurken, 100'ü ise farklı nedenlerle rehabilite süreci tamamlanmadan ayrıldı. UYUMDER Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil, madde bağımlılığından kurtulmak isteyenleri küçük bir sınava alarak merkeze kabul ettiklerini söyledi. Erbil, "Burada 6 ay boyunca kalıyorlar. Tamamen Osmanlı şifahanesi dediğimiz bitkisel çaylarımızla, müzik ve su terapisi ile meslek kurslarıyla gençlerimizi hayata tutundurmaya çalışıyoruz. Merkezimizde 12'ye yakın kurs veriyoruz. Aşçılık, silahsız güvenlik, oksijen kaynağı, mobilyacılık gibi kurslar alıyorlar. Merkezden çıktıkları zaman ellerinde bir iş oluyor" ifadelerini kullandı. Merkezde tedavi olan 26 yaşındaki Mücahit Çelik suça bulaşacak birisi olmamasına rağmen uyuşturucu nedeniyle suça karıştığını söyledi. Çelik, tedavi sonrası bağımlı gençlere yardımcı olmak istediğini söyledi.