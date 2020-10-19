Patara’da tarihi konser

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan etmesinin ardından konserler vermek üzere Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarınca kurulan 'Trio Patara Grubu', ilk konserini Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara'daki Likya Birliği Meclisi binasında verdi. Konseri, aralarında Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara'nın ilk Kazı Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık'ın da aralarında olduğu yaklaşık 500 kişi izledi.Trio Patara'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Dr. Yelda Bayramoğulları, arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi yer aldı. Konserde, Divienne'nin Aşk Marşı, Çaykovski'nin Lensky Aria ve Faure'nin Pavane gibi dünyaca ünlü eserlerin yanı sıra Anadolu ezgilerine de yer verildi. Gecede en büyük ilgiyi ise orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in Patara Yılı için bestelediği 'Patara Süiti'nden 2 bölüm olan sözlerini şair yazar Yelda Karataş'ın yazdığı 'Zeytin Dikelim' ve Doç. Dr. Özge Gülbey Usta'nın bestelediği 'Patara' adlı parçalar çekti Konser bitiminde izleyiciler Trio Patara'yı ayakta alkışladı. Konser sonunda Kaymakam Şaban Arda Yazıcı sanatçılara çiçek takdim etti.