Tarih ayağa kalkıyor

Antalya'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde tarihi eserlerin restorasyonu devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Antalya merkezde 4, Alanya'da 2, Elmalı'da 3, Akseki'de 1, İbradı'da ise 2 eserin çalışmaları hummalı şekilde sürüyor. Demre, Korkuteli, Kaş ve Elmalı ilçelerinde ise restorasyonu tamamlanan 4 eser hizmete açıldı. Antalya'nın tamamen vakıf şehri olduğunu ifade eden Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, "Hiçbir ilde bu kadar büyük vakıf mülkiyeti yok. Antalya'nın her yanı tarih kokuyor" dedi.Antalya'da, 84 adet tescillenen vakıf eseri olduğunu anlatan Coşar, "Yapılan arşiv araştırmaları ile bu sayı günden güne artıyor. Biz arşiv araştırmaları yapıyoruz vakıf ilişiği varsa vakıf adına tescil ediyoruz. Örneğin Saat Kulesi'nin mülkiyeti 2018'de vakıflara geçti. Muratpaşa ilçesindeki İskele Cami, Alanya Oba'daki Gülevşen Cami, Akseki'de Sarıhacılar Cami ve birçok eserin vakıf ilişiği tespit edildi. Mülkiyeti geçtiği zaman hemen hızlı bir şekilde aslına uygun restorasyona başlıyoruz" dedi.Restorasyon çalışmalarının son 5 yıldır artan bir ivmeyle sürdüğünü kaydeden Hüeyir Coşar, "Tarihi Kaleiçi'nde kaç tane eser olduğu belli. Bunlar arasında en önemlileri Şehzade Korkut Cami. 125 yıldır ibadete kapalı, harabe haldeyken ve tamamen yok olmak üzereyken 2017'de restorasyon çalışmalarına başladık. Tekeli Mehmet Paşa Cami var 4 asırlık camimiz. Onun da restorasyon çalışmalarına başladık, bitmek üzere. Muratpaşa Camimizin de projeleri bitti. Kaleiçi'ndeki bütün eserleri görünür hale getirebilmek için dokunuşlar yapıyoruz" diye konuştu.