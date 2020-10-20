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Avrupa aşkına hazırlık

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Avrupa aşkına hazırlık
KADIN A Milli Takımımız, 23 Ekim Cuma günü Antalya'da Kosova ve 27 Ekim 2020 Salı günü Moskova'da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanlarla çalışmalarına devam eden kadın milliler, yoğun bir tempoda çalışıyor.
TEKNİK Direktör Necla Güngör Kıragası ve ekibinin gözetimindeki Kadın A Milli Takımımız, Kosova ve Rusya maçlarının ardından 27 Kasım'da Estonya ile deplasmanda, 1 Aralık'ta Rusya ile kendi sahasında karşılaşacak ve Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarını tamamlayacak.
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Avrupa aşkına hazırlık
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