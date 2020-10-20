Dokuma Park’a sarnıç inşa edildi

TÜRKİYE'NİN önemli 84 mimari eserin minyatürünün açık hava müzesinde sergilendiği Dokuma Park alanındaki Botanik Park'ın içerisine Yörüklerin göç ederken su ihtiyaçlarını karşıladığı doktalar arasında yer alan tarihi Zeytinli Sarnıcı'nın bir benzeri yapıldı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yapımı devam eden sarnıç şantiyesinde incelemelerde bulundu. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, "Sarnıçlar, Yörükler tarafından suya gösterilen hürmetin Antalya mimarisine kazandırdığı tasarım formudur. Mimari bir değerdir" dedi.