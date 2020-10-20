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’a sarnıç inşa edildi

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Dokuma Park’a sarnıç inşa edildi
TÜRKİYE'NİN önemli 84 mimari eserin minyatürünün açık hava müzesinde sergilendiği Dokuma Park alanındaki Botanik Park'ın içerisine Yörüklerin göç ederken su ihtiyaçlarını karşıladığı doktalar arasında yer alan tarihi Zeytinli Sarnıcı'nın bir benzeri yapıldı.

MİMARİ BİR DEĞER
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yapımı devam eden sarnıç şantiyesinde incelemelerde bulundu. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, "Sarnıçlar, Yörükler tarafından suya gösterilen hürmetin Antalya mimarisine kazandırdığı tasarım formudur. Mimari bir değerdir" dedi.
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Dokuma Park’a sarnıç inşa edildi
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