Okumanın yaşı yok

Antalya'da yaşayan ve daha önce 3 üniversite bitiren 71 yaşındaki resim-tezhip sanatçısı Rahime Halide Soysal, hızını alamayıp bu kez Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Felsefe Bölümü'nü kazanıp kaydını yaptırdı.İlk olarak Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümü'nden 1997 yılından mezun olan Soysal, ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nden 2000 yılında diploma aldı. 4 yıl da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Bölümü'nde okuyan Soysal, bu bölümü 2017 yılında en yüksek dereceyle bitirdi.Soysal, bu yıl da 4'üncü üniversitesi Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü'ne başladı. İki ay sonraki ilk sınav için gece-gündüz demeden derslere çalışan Soysal, bu üniversiteden de 2024 yılında mezun olmayı planlıyor. Okuma azmiyle herkese örnek olan 3 çocuk, 4 torun sahibi Rahime Halide Soysal, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenciyken haftanın belli günleri Antalya'ya gelip, Akdeniz Üniversitesi'ndeki hobi atölyelerinde öğrencilere resim, ahşap ve kumaş boyama gibi sanat eğitimleri vermişti.Okumanın, öğrenmenin yaşının olmadığını aktaran Soysal, "Şimdi felsefe derslerine sıkı bir şekilde çalışarak ilk sınava hazırlanıyorum. Bilmediğim ne kadar çok şey varmış, eski öğrendiklerimin de pek çoğu değişmiş. Felsefe ile lise öğrencisiyken ilk kez karşılaştığımda 'ne kadar zor bir ders, bunu nasıl anlayabilirim' diye korkmuştum. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yolum yine felsefeyle çakıştı. Anlamaya başlayınca çok sevmiştim, bu yüzden de felsefe öğrencisi olmaya karar vermiştim. Okumaya, öğrenmeye, öğretmeye doyamıyorum. Ömrüm yetene kadar başka fakültelerde de öğrenci olacağım" diye konuştu.RAHIME Halide Soysal, "4'üncü üniversitem olan Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü için kararımı verdiğimde eşim, oğullarım ve torunlarımın 'Artık yeter' diyeceklerini düşünerek heyecanlanmıştım. Duyunca çok sevinip mutlu oldular, kimse itiraz etmedi. Benimle gurur duyduklarını söylediler" dedi.