Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Acılı eşten suç duyurusu

Acılı eşten suç duyurusu

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Acılı eşten suç duyurusu
KUMLUCA'DA otobüs beklerken fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalıp yaşamını yitiren Gülseren Çiçek (27), memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi. Genç kadının tüp bebek tedavisi gördüğü, otobüsle doktora gitmek için durakta beklediği ortaya çıktı. Eşinin "Ben ölüyorum, gelin beni kurtarın" dedikten sonra sesinin kesildiğini söyleyen Mehmet Çiçek (25), "2.5 yıldır tüp bebek tedavisi görüyorduk. Sonuçlara baktık, bu kez olacak gibiydi. Hayallerimiz yarıda kaldı. Bir vida ile durağı monte etmişler. Bunun adı cinayettir. Suç duruyurusunda bulunduk" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Acılı eşten suç duyurusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA