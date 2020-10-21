Acılı eşten suç duyurusu

KUMLUCA'DA otobüs beklerken fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalıp yaşamını yitiren Gülseren Çiçek (27), memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi. Genç kadının tüp bebek tedavisi gördüğü, otobüsle doktora gitmek için durakta beklediği ortaya çıktı. Eşinin "Ben ölüyorum, gelin beni kurtarın" dedikten sonra sesinin kesildiğini söyleyen Mehmet Çiçek (25), "2.5 yıldır tüp bebek tedavisi görüyorduk. Sonuçlara baktık, bu kez olacak gibiydi. Hayallerimiz yarıda kaldı. Bir vida ile durağı monte etmişler. Bunun adı cinayettir. Suç duruyurusunda bulunduk" dedi.