Ailelere örnek destek

Antalya'nın Alanya ilçesinde doktorundan öğretmenine, diyetisyeninden avukatına konusunda uzman birçok kişi bir araya gelerek, yardıma muhtaç insanlara destek olmak için bir topluluk oluşturdu. 'Aile Kulübü' adını verdikleri bu toplulukla hem desteğe ihtiyacı olan insanlara yardım eden grup hem de sosyal medya üzerinden online eğitimler vererek, insanların konusunda uzman kişilere sorular yöneltip, sorunlarının çözümü konusunda destek almasını sağlıyor.Çeşitli konularda seminerler de veren topluluğun kurucu başkanı ve vantrolog Zeynep Altop, topluluğun amacını anlattı. Türkiye'de eşine pek rastlanmayan bir topluluk oluşturduklarını söyleyen Altop, "Kurduğumuz topluluk içerisinde doktorundan avukatına, diyetisyeninden öğretmenine tüm branşlardan çok saygın hocalarımız var. Onlarla beraber eğitim, seminer, canlı yayınlar yaparak topluma faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradaki ana amacımız gelişen dünyayla beraber, teknolojinin çok hızlı yayılmasıyla birlikte bilgi kirliliği çok fazla ve her işi ehlinden öğrenmelisin. İnsanlara doğru bilgiler vermeye çalışıyoruz. Çünkü herkes özel bir çocuk doktoruna gidemiyor. Herkes diyetisyene gidip diyet alamıyor. Bütçesi olmayabiliyor. Biz herkese bu platformda bunları ücretsiz sunmaya çalışıyoruz" dedi.Tüm sosyal mecralardan kendilerine 'Aile Kulübü' adıyla ulaşabileceklerini aktaran Altop, bir sonraki projelerinden de bahsetti. Daha önce geçirdiği bademcik ameliyatı sonrası bitkisel hayata giren 3 yaşındaki Sevgi Önal destek olmak için bir kampanya başlatacaklarını anlatan Zeynep Altop," Biz inşallah kaymakamlıktan izinlerimizi tamamlayarak Sevgi bebek için bir yardım kampanyası başlatmak ve bu sürecin başından sonuna kadar onunla beraber olmak istiyoruz. Herkesten de bu konuda destek bekliyoruz" açıklamasında bulundu.