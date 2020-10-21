Altın bilezik takıyorlar

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) kurslarının 2020-2021 birinci dönem kursları başladı. Yabancı dil kurslarından bilgisayar işletmenliği ve işaret diline kadar çok farklı alanlarda eğitim görecek 5 bin 590 kursiyer ders başı yaptı. 198 branşta eğitim verilen 699 kursta sınıflara girilmeden önce ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılırken, ayrıca dezenfektan konularak, hijyen noktaları oluşturuldu. Ayrıca kurslarda eğitim süresi boyunca kursiyerle maske takacak.Manavgat ATASEM Çinicilik kursuna katılan emekli Zeynep Saydam ve eşi Nejdet Saydam da "Emekli olduktan sonra evde boş durmaktan sıkıldık. İnternet üzerinden Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarına başvurduk. Çini kursunda yeni bir eser ortaya çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.