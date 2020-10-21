Cinayetten beter

ANTALYA'NIN Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde yola dökülen taşlar can aldı. Murtuna Mahallesi'ndeki kuaför dükkanında işini bitiren Coşkun Yağmur, motosikletiyle evine doğru yola çıktı. Evine yaklaşık 1 kilometre kala Coşkun, iddiaya göre duvar örmek için yol kenarına dökülen taş yığınlarına çarptı. Başında da kask bulunmayan talisiz genç kanlar içinde yere yığıldı.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan genç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Coşkun, beyin cerrahi servisinde 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na otopsi için getirildi. İşlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Coşkun'un cenazesi Gökdere Mahallesi'nde toprağa verildi.Cenazenin alınışı sırasında ağabey Ali Yağmur sinir krizleri geçirdi. Yakınları tarafından teselli edilen ağabey Yağmur, "Böyle bir ölüm olamaz. Adam gece yola taş döküyor. Yolu kapatıyor. Hiçbir uyarı levhası yok. Kardeşim mayına basmış gebe gece gelip taşlara çarpıyor. Kardeşimin katili bu taşı dökenlerdir. Davacı ve şikayetçi olacağız" diyerek gözyaşı döktü.