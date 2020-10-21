Devlet yara saracak

Türkiye'nin örtü altı sebze üretim üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinde önceki gün öğle saatlerindeki etkili olan dolu yağışı ve fırtına bazı bölgelerde cam ve plastik saralara zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde yaklaşık 1 saat yağan dolu, özellikle cam seraları kullanılamaz hale getirdi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 bin dönüm sera, 500 dönüm de narenciye bahçesi zarar gördü. Dolu yağışı dalında olgunlaşmaya yaklaşan portakal ve limon ağaçlarına da zarar verdi.Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, zarar gören alanlarla incelemelerde bulundu. Kökçe, yaz mevsiminde sıcaktan dolayı yaşadıkları ürün kaybının yaşanılan dolu ve fırtına nedeniyle katlandığını söyledi. İlk yağışın sert geldiğini dile getiren Kökçe, "Ortalama 2 bin dönüme yakın örtü altı alanımız zarar gördü. Finike ve Kumluca ilçesi arasında zararımız var. Kimi seralar yerle bir oldu. Plastikler yıkıldı, ürünler zarar gördü. Ürünler 45 gün önce dikilmişti. Meyveler kendini göstermeye başlamıştı" dedi.Cam seraların bölgede tamamen zarar gördüğüne ve kullanılamaz hale geldiğine dikkati çeken Hidayet Kökçe, "Camın temizlemesi, tamiratı çok zor. Ayrıca çatıdaki camın düşmesiyle yerdeki ürün de parçalandı. Ürün fazla zarar görmemişse büyümeye devam ediyor. Seralarda başta domates, patlıcan, salatalık, biber, kabak ve diğer ürünler vardı. 50 çeşit ürün seralarımızda yetişiyor" diye konuştu. Kökçe, "Milletvekili ve kaymakamımız sahada inceleme yaptı. Devletten beklentimiz çok büyük" ifadelerini kullandı.Antalya Valiliği, Kumluca ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtına sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği, 1 arama-kurtarma ekibi (4 kişi), 1 teknik ekip (3 kişi) olmak üzere 7 kişinin bölgeye gönderildiğini açkıladı. Kumluca Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede oluşturulan 7 ekip, hasar tespit çalışmasına başladı. Dün bölgeye giden Vali Ersin Yazcı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, incelemeler yapıp çiftçilerle görüştü, yaraların sarılacağı sözünü verdi.Sabahın erken saatlerinde seralarına gelen çiftçiler, temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. Kum Mahallesi'ndeki Kabaarmut Camisi minaresinin, Ramazan Yaraş'a ait seranın üzerine devrilmesi sonucu çökme meydana geldiği belirlendi.