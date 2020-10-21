Falezlerde can pazarı

ANTALYA'DA manzara seyrederken falezlerden düşen genç kayalık alanda mahsur kaldı. Üzerinden kimlik çıkmayan genci itfaiye ve polis 1 saatlik çalışmayla kurtardı.Olay, dün sabah saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi, Tevfik Işık Caddesi üzerindeki denizden 35 metre yükseklikteki falezlerde meydana geldi. Manzara izlemek için falezlerin uç kısmına gelen genç, dengesini kaybederek yaklaşık 35 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Bölgede bulunan iki genç, "yardım edin" sesleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye giden itfaiye ve polis ekipleri, sesin geldiği kayalık alana doğru indi. Yaralı bir kişi olduğunu gören ekipler hemen kurtarma çalışmasına başladı.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, daha sonra sedyeye alınıp, vücudu iple sabitlendi. Çukur şeklindeki kayalıkların arasından sedyeyi çıkarmak için polis ve itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti. Düşme tehlikesine rağmen polis ekipleri kurtarma çalışmasının içinde sonuna kadar yer aldı. Kayalıkların arasından elden ele alınan genç, deniz polisi botuna alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin, vücudunun üst kısmının çıplak olduğu ve yüz kısmında yaralanmalar olduğu belirlendi. Botla Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan genç, tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.