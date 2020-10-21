Lige renk getirdik

Aytemiz Alanyaspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etmesinin sevinci sürüyor. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, stresli bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Aslında iki takım da maça iyi başlama- dı ama biz penaltı ile 1-0 mağlup duruma düştük. Sonra beraberliği sağladık. Galatasaray eksik kaldıktan sonra bizim takım stres ve panik oldu ama sonra toparladılar. Galatasaray güçlü bir takım. Buradan puan almak kolay iş değil. İlk defa burada galip geldik. Oyuncularımı ve teknik heyetimi tebrik ediyorum" dedi.Alınan sonuçla liderliği de geri almış olduklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Kazançlı bir hafta oldu. Geçen sene burada son maçta özellikle ikinci yarı tek kale oynamış ve penaltı ile mağlup olmuştuk. Alanya'daki maçta galip gelmiştik" diye konuştu.Hasan Çavuşoğlu, takım olarak Süper Lig'e renk kattıklarını söyleyerek, "Süper Lig'de en az yabancı ile oynayan takımız. 10 tane yabancı futbolcumuz var. Bu sene hem bütçemizi hem de yabancı oyuncu sayımızı düşürdük. Oynadığımız büyük takımların 1-2 tane futbolcusunun değeri bizim bütçemiz. Transferde hata yapmamak için kendi başkanlığımda komitemizle birlikte çalışıyoruz. Süper Lig'e renk katmaya çalışıyoruz. İlçe takımı olarak kattığımızı da düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar bu şekilde devam etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.