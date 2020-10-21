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Müze için dev bütçe ayrıldı

Patara’da Osmanlı telsiz telgraf istasyonunun restorasyon bütçesi belli oldu. 6.7 milyon liralık proje 2 yılda bitecek

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Müze için dev bütçe ayrıldı
ANTALYA'NIN Kaş ilçesi Patara Antik Kenti'nde bulunan Osmanlı dönemine ait ilk telsiz telgraf istasyonunun restorasyon projesinin bütçesi belli oldu. İstasyonun ayağa kaldırılarak müze haline dönüştürüleceği proje için 21 Eylül'de yapılan ihaleye Kültür ve Turizm Bakanlığı listesinden 64 firma davet edildi. Bu firmalardan 34'ü ihaleye katıldı. 10 milyon TL muhammen bedel üzerinden yapılan ihaleyi, yüzde 30 indirimle 6 milyon 793 bin TL bedelle Mahal Restorasyon firması kazandı.

24 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK
Toplam 6 milyon 793 bin TL bedelle restore edilecek olan Patara Telsiz ve Telgraf İstasyonu projesinin yüzde 95 gideri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından, yüzde 5'lik kısmı da Antalya Valiliği'nce karşılanacak. Patara Telsiz Telgraf İstasyonu Külliyesi restorasyonu 24 ayda tamamlanacak. Projede telsiz ana istasyonu, tesisat binası, lojman binası, telsiz kulesi, bölgenin mekanik ve elektrik tesisatının yeniden yapımı yer alıyor.

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Müze için dev bütçe ayrıldı
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