Samet yaşamı kucaklayacak

AYDIN'DA 7 ay önce okul harçlığı için inşaatta çalışırken, elektrik akımına kapılıp, iki kolunu da kaybeden Samet Aktepe'nin (17) umut yolculuğu sürüyor. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gazilere uygulanan protez kol yapılacak olan Aktepe'nin nakil öncesi kapanmayan yaraların tedavisi Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapıldı.Samet'in tedavisini, aynı zamanda hemşehrisi olan Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar üstlendi. Baydar, Samet'in yaralarının iyileştiğini ve protez tedavisine hazır olduğunu söyledi. Baydar ayrıca kadavradan nakil için Hacattepe Üniversitesi Hastanesi ile de görüştüklerini açıkladı. Ankara'ya giden Aktepe ise doktorlarına teşekkür ederek, "Protez kollara kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.