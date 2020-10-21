Yılın ahisi zamana yenildi

ISPARTA'DA 54 senedir banyo kazanı imalatı yapan Hasan Bektaş (66), doğal gaz kullanımının ve yaygınlaşmasının ardından mesleğinin yok olmak üzere olduğunu söyledi. Bektaş, 12 yaşındayken çıraklığını yaptığı banyo kazanı imalatını sürdüryor.Eskiden günde 10 banyo kazanı sattığını kaydeden Bektaş, "Şimdi haftada 1-2 tane zor satıyoruz. Doğal gazın yaygınlaşması ve milletimizin lükse alışmasından dolayı talep azaldı. Bazı müşterilerimiz doğal gaz ısıtmadığı için kışın zor günlerde kullanıyor. 'Isınamıyorum' diyenlerin evine takıyorum. Yaz geldiğinde söküyor, kış geldiğinde takıyorlar" dedi.Isparta'da geçen eylül ayında Ahilik Haftası kutlama etkinlerinde Yılın Ahisi seçilen ve kaftan giydirilen Hasan Bektaş, "Bakır banyo kazanı yapan bir tek ben kaldım. Ölünceye kadar mesleğimi sürdüreceğim" diye konuştu.