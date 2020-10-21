Zeytin ağacı savaşı

Antalya'nın Kepez ilçesi Gaziler Caddesi'nde bulunan 36 dönümlük tarla, akrabalar arasında tartışmalara neden oldu. Yaklaşık 70 kişinin söz sahibi olduğu arazide, 26 dönüm mülkiyeti bulunan Süleyman Kaplan, lahana ekmek için tarlada bulunan çok sayıda zeytin ve dut ağacını kepçe ve dozer kullanarak kesti. Süleyman Kaplan'ın akrabaları ise bölgede bir araya gelerek, iş makinesi ile ağaçların zarar görmesine büyük tepki gösterdi.Ağaçların kökünden kesildiğini anlatan Ahmet Kaplan, "Dedemizin zeytin ağaçları vardı 42 tane ağaç kesmişler. Anılarımızı yıktırmışlar" dedi. Hatice Türkmen (77) ise arazinin dedesinden ve nenesinden kaldığını belirterek, "Burada zeytinlerimiz vardı, gelir toplardık. Burası bizim rızkımızdı. Şimdi ise kardeşimizin çocukları bize böyle yapıyor" dedi. Mustafa Kaplan ise 15 yaşından bu yana tarlanın içinde çalıştığını belirterek olaya tepki gösterdi.Hilmi Kaplan da şikayetçi olacaklarını ifade ederek, "Bu tarlada yetimlerin, öksüzlerin hakkı var. Onların hakkı yenmez. Kanun neredeyse biz orada olacağız" ifadelerini kullandı. Arazide 26 dönüm mülkiyeti bulunan Süleyman Kaplan ise her şeyi hukuka uygun yaptığını dile getirdi. Kaplan, lahana ekip, tarım faaliyeti sürdürmek için ağaçları kestiğini kaydetti.