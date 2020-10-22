5 yıldızlı harabeler

Antalya'da bir dönemin gözde otellerinden Divan Talya ve Ofo otelleri, hayalet birer yapı olarak şehrin ortasında öylece kaldı. Özellikle Ofo Otel binası uyuşturucu ve alkol bağımlılarının yanı sıra son dönemlerde youtube için video çekmek isteyen kişilerin uğrak adresi haline geldi.Şehir otelciliğinin iki efsanesi, çürük birer diş gibi şehrin merkezinde çekilmeyi bekleniyor. Bir dönem 5 yıldızlı hayatlara tanıklık eden Ofo Otel ve Talya Otel bakımsızlık nedeniyle çürümeye başladı. Hayalet iki bina Antalya'nın estetiğine zarar verirken aynı zamanda bağımlılara ev sahipliği yapıyor. Antalyalılar, bu iki yapının ya yeniden hizmete açılmasını ya da yıkılmasını istiyor.Özellikle uzun süredir atıl vaziyette olan eski Ofo Otel binası çürümeye yüz tutarken, camları ve kapıları kırık, bakımsız ve mikrop saçan bir merkez haline büründü. SABAH Akdeniz'in içini görüntülediği otelin tavanlarındaki kablolar sökülerek madde bağımlıları tarafından talan edilmiş duruma geldi. Geceleri madde bağımlılarının mekanı haline gelen bina çevreye de mikrop saçmaya başladı.Madde bağımlılarının yanı sıra terk edilmiş binaya son dönemlerde youtobe içerik hazırlamak isteyen gençlerde ilgi gösteriyor. Sayıları artan gençlerin youtube platformu için çektikleri ilk videoların başında Ofo Otel geliyor. Binanın içine giren gençler buradaki odaları gezip otel hakkında bilgi verirken, çatı katına çıkarak buradan Antalya manzarasını gösteriyorlar. Gençlerin yayınladıkları videoların bazılarında otelin içerisine gezerken yaşadıkları korku dolu anlar dikkat çekiyor. Son dönemlerde sayısı bir hayli artan videolar tehlikeli sayılabilecek binayı merak uyandırarak başka kişilerin bu binaya gelmesi için teşvik ediyor.Lara Örnek Mahallesi'ndeki esnaf, hayalet binadan şikayetçi olanların başında geliyor. Binan biran önce işlevlik kazanması aksi halde yıkılmasını isteyen esnaf, "Madde bağımlıları buraları mesken tuttu. Okul çıkışlarında öğrenciler binayı girmeye başladı. Son zamanlarda video çekmeye gelen yaşları 18-20 arasındaki gençlerin sayısı her geçen gün artıyor. Birilerine bir şeyler olmadan önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.ANTALYA'DA 1990'lı yılların başında yapılan ve 80 metre yüksekliği ile şehrin en uzun yapılarından biri olan 20 katlı Ofo Otel, 1998 yılında bankalara ödenmemiş borçlar nedeniyle yaşadığı hacizlerle zirve imajını kaybetti. Yaşanan hacizlerin ardından 23.3 milyon liralık değer biçilen 5 yıldız otelle ilgili yasal süreç henüz tamamlanamayınca işler sürüncemede kaldı.TALYA Divan Otel, Vehbi Koç'un 25 Şubat 1996'da 95 yaşında iken hayatını kaybettiği otel olması nedeniyle Koç Grubu için de özel bir anlam taşıyor. Otelin yeniden inşasında yaşanan imar sorunu sonucu şirket oteli 2013'te geçici olarak işletmeye kapatmıştı. 5 katlı olarak yeniden yapımına imkan tanıyan imar planı 2 Eylül 2017'de Muratpaşa Belediyesi meclis toplantılarında kabul edildi. Ancak Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi imar planlarını iptal kararı verdi. İstediği olmayan Koç Grubunun yeni dönem için yatırım kararı verdiği öğrenildi.