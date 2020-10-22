Çocuklar stres attı

Antalya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki yetiştirme yurdunda yaşayan çocuklar kahvaltıda bir araya geldi. Uluslararası Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu (UTEF) tarafından gerçekleştirilen etkinlik Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı mevkiinde yapıldı. Devlet koruması altındaki 50 çocuk için animasyon gösterileri düzenlendi.Pandemi nedeniyle uzun süre sonra dışarıya çıkan çocukların yüzleri güldü. Kahvaltının ardından şeker ve pamuk şekeri dağıtılan çocuklar için özel palyaçolu gösteriler düzenlendi. 50 çocuğun yanı sıra kurum öğretmenlerinin de katıldığı etkinlikte çocuklar gösterilerle stres attı. Gerçekleşen şovlara çocuklarda dahil olurken renkli görüntüler ortaya çıktı.Pandemi nedeniyle çocukların 4 aydır dışarıya çıkamadığını hatırlatan UTEF Kepez Bölge Temsilcisi Doğan Elden, "Çocuklarımızın sosyalleşip rahatlamalarını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Ben de yetiştirme yurdunda büyüyen biri olarak onları çok iyi anlıyorum" dedi.