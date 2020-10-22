Gardaş desteği

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Manavgat Şubesi üyeleri, Azerbaycan'a destek için 'Gardaş- lık zamanı' sloganıyla konvoy oluşturdu. İlçedeki Külliye Camii önünde bir araya gelen İHH Manavgat Şubesi üyeleri, Ermenistan'ın, Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarına ve işgale tepki gösterdi.Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan grup, Ermenistan aleyhine slogan attı. İHH Manavgat Şubesi Başkanı Furkan Sarıkaya, "Azerbaycan'ın haklı davasında yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyoruz" dedi.