Kask ihmali öldürüyor

Motosiklet kazaları can almaya devam ediyor. Son ölümlü kaza ise Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nın Teomanpaşa Mahallesi bölümünde meydana geldi. 07 GUU 18 plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan 27 yaşındaki Ahmet Ovacık, yağışlı ve kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet metrelerce yerde sürüklendi. Bu sırada sürücü kenardaki tahliye kanalına düştü. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Ovacık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri kaza bölgesini şeritle güvenlik içine aldı. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle polis ekipleri zor anlar yaşadı.Döşemealtı ilçesindeki kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Berke Çakmak'ın (20) kullandığı plakasız motosiklet ile A.B. yönetimindeki 38 PD 797 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve başını asfalt zemine çarpan motosiklet sürücüsü Eren Berke Çakmak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çakmak, ardından özel bir hastaneye kaldırıldı ama müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakmak'ın kaskının başında değil, motosikletin arkasında bağlı olması dikkati çekti.Manavgat ilçesindeki kaza ise Gülveren ve Mithatpaşa caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Batuhan Sil'in kullandığı 07 ALN 943 plakalı motosiklete, Şükrü Yıldız'ın kullandığı 07 LIA 40 plakalı otomobil çarptı. Kazada, sürüklenerek yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan Sil, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burdur'un Karamanlı ilçesinde de motosiklet kazası ölümle bitti. Kaza, Eşeler Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde meydana geldi. Hüsnü Tekeli'nin (40) kullandığı 15 KE 312 plakalı motosikletle M.E.'nin kullandığı 34 H 1986 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Hüsnü Tekeli, götürüldüğü Karamanlı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü M.E. ise gözaltına alındı.