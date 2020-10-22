Nazar değmesin

Galatasaray'ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup ederek puanını 13'e yükselten Aytemiz Alanyaspor'un haftayı zirvede kapatması Türkiye'de damgasını vurdu. Spor kamuoyunda konuşulan takım haline gelen turuncu yeşilliler, ligde attığı 13 golle en çok gol atan takımı konumunda bulurken, yeni transferleri ise performanslarıyla göz doldurdu.Aytemiz Alanyaspor, lige deplasmanda Sivasspor karşılaşmasıyla başladı. Alanyaspor bu maçta Davidson ve Cauker'in attığı gollerle 2- 0 sahadan galip ayrıldı. İkinci hafta ise evinde Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İlk iki hafta oynadığı futbolla göz dolduran Akdeniz ekibi 3. haftada ise deplasmanda Rizespor ile berabere kaldı. Geçen hafta sahasında ağırladığı Hatayspor'u 6-0'lik farklı skorla Süper Lig'de lider konumuna geldi. Ligin 5. haftasında dün Galatasaray'ı deplasmanda 2- 1 mağlup eden Alanyaspor, puanını 13'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.Oynanan 5 maçta Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Davidson fileleri 5 kez havalandırırken, forvet Adam Bareiro 3, forvet Mustafa Pektemek, Babacar, Bakasetas, Cauker ve Moubandje de 1'er kez topu rakiplerinin ağlarına gönderdi. Turuncu yeşilliler, kalesinde gördüğü 2 golle en az gol yiyen iki ekipten biri oldu. 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Şimşekler, 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alırken yeni transfer Davidson ve Adam Bareiro performansıyla göz doldurdu.Şu ana kadar oynanan 5 maçta Sivasspor filelerini 1 kez, Hatayspor filelerini ise 3 kez havalandıran Brezilyalı forvet Davidson, Galatasaray maçını da boş geçmeyerek gol sayısını 5'e yükseltti. Forvet Adam Bareiro ie 5 maçta 3 gol atarak takımının liderlik mücadelesinde önem rol oynayan isim oldu.