Paşanın Melekleri KHF Ferizaj’la eşleşti

TÜRKIYE'YI bu yıl Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda temsil eden Muratpaşa Belediyespor'un 3'üncü turdaki rakibi, EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin seyahatlerini kolaylaştırmak için bölgesel torbaların oluşturulduğu kura çekimine Muratpaşa, ikinci bölge ikinci torbadan katıldı.KURADA, Paşanın Melekleri Kosova temsilcisi KHF Ferizaj'la eşleşti. Muratpaşa, 14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak ilk maçı kendi evinde oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 21-22 Kasım'da Kosova'da gerçekleştirilecek.