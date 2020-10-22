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KHF Ferizaj’la eşleşti

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Paşanın Melekleri KHF Ferizaj’la eşleşti
TÜRKIYE'YI bu yıl Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda temsil eden Muratpaşa Belediyespor'un 3'üncü turdaki rakibi, EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin seyahatlerini kolaylaştırmak için bölgesel torbaların oluşturulduğu kura çekimine Muratpaşa, ikinci bölge ikinci torbadan katıldı.
KURADA, Paşanın Melekleri Kosova temsilcisi KHF Ferizaj'la eşleşti. Muratpaşa, 14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak ilk maçı kendi evinde oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 21-22 Kasım'da Kosova'da gerçekleştirilecek.
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Paşanın Melekleri KHF Ferizaj’la eşleşti
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