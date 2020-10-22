Savunmaya yerli katkı

Antalya'da faaliyet gösteren bir firma, Türk mühendislerinin tasarımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için ürettikleri drone savarı, Katar ve Arnavutluk'a da ihracat etmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığının denetimleri sonucu 'NATO Gizli ve Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi' sahibi olan firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın, cihazla ve süreçle ilgili bilgi verdi.Jammer üreten bir firma olduklarını ve TSK'nin talebi üzerine drone savar üretimine başladıklarını anlatan Yalçın, "Muadillerinden çok çok üstün özelliklere sahip. Ortalama 3-4 kilogramlık bir cihaz, bir kişinin taşıyabilme özelliğine sahip" dedi. Tamamen yerli ve milli olan cihazın 2 kilometrelik bir mesafeye kadar etkili olduğunu anlatan Yalçın, "Milli Savunma Bakanlığının verdiği izinler doğrultusunda bu yıl yurt dışı satışlarına başladık. Katar ve Arnavutluk'a ihracat yapıldı. Görüşme halinde olduğumuz başka ülkeler de var. Toplumsal ve güncel olaylara göre taleplerde de artış var" diye konuştu.Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri A.Ş. ayrıca İHA ve drone tehditlerine karşı 'KALKA' adı verilen yerli mobil 'erken uyarı hava savunma sistemi' de geliştirdi. Bekir Yalçın bu sistemin ise VIP transferlerde, konserlerde, mitinglerde, toplumsal olaylarda ortam güvenliğini sağlamak için kullanılabileceğini belirterek, "Coğrafi koşullara göre 5 bin metreye kadar algılama, 5 bin metreye kadar da engelleme yapma kabiliyetine sahip. Sürü halinde yapılan drone saldırılarına karşı da etkin çözüm sunmakta" ifadelerini kullandı.