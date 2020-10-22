Şehri elden geçirmeliyiz

ANTALYA İl Koordinasyon Kurulu'nun 2020 yılı son toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Antalya'daki yatırımlarla ilgili bilgi veren Yazıcı, 111 biten, 305 devam eden, 58 ihale aşamasında, 53 başlanmayan ve 7 tasfiye edilen proje olduğunu açıkladı. Yazıcı, 2020'de 534 projenin toplam tutarının 17 milyar 235 milyon 873 bin TL olduğunu söyledi.Antalya'da yürütülen projelerin gerçekleşme oranının yüzde 56.9 olduğunu belirten Vali Yazıcı, bu oranın genel ve özel bütçeli kuruluşlarda yüzde 78.4 olurken, belediyelerde ise yüzde 35.4 olarak kaldığını açıkladı. Yazıcı, yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin önemini ifade etti. Yazıcı, "Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi. Burada bizim vereceğimiz kötü bir fotoğraf, Türkiye'nin fotoğrafı olur. Bütün kurumlar, başta Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyemiz olmak üzere şehrimizi güzelce elden geçirmeliyiz. Ana caddelerinin temizliği, refüj düzenlemeleri, moloz ve hafriyatların kaldırılması gibi kötü görüntü oluşturan her şeyi ortadan kaldırmalıyız. Antalya'yı marka değerine yakışır bir hale getirmeliyiz. Kurumlarımız bu noktada üstüne düşen görevi yerine getirmeli" açıklamasında bulundu.Antalya'da kaymakamlar ve il idare şube başkanları toplantısı da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemin ilk maddesi koronavirüs tedbirleri oldu. Vali Ersin Yazıcı, "Rehavete kapılmadan tedbirlere uyalım" dedi.