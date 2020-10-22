Tarımda kadın dayanışması

Kemer ilçesinde Kemer Asarcık Kadın Girişimciler Kooperatifini kuran komşu kadınlar, üretim yapıp alın teriyle para kazanmanın keyfini yaşıyor. Evde oturmaktan sıkılan ve kendi paralarını kazanmak isteyen komşu 14 kadın, yetiştirdikleri ürünleri pazarlayabilmek için harekete geçti. İlçe belediyesinin yardımlarıyla Kemer Asarcık Kadın Girişimciler Kooperatifini kuran kadınlar, AK Partili Belediye Başkanı İsmail Özay tarafından tahsis edilen 10 dönümlük tarlada salçalık domates ve biber yetiştirdi.Yaz döneminde ürettikleri biber ve domateslerin bir kısmını satışa sunan kadınlar, bir kısmıyla da ev yapımı salça hazırladı. Belediyeden kiraladıkları parkın hizmet binasını da üretim atölyesine dönüştüren kadınlar, burada ev yapımı yöresel tarhana, bulgur, erişte, turşu, gözleme ve yufka da satıyor. Ürünlerini sipariş üzerinden ya da ilçe pazarında satışa sunan girişimci kadınlar, üretim yapmanın ve alın teriyle paralarını kazanıp harcamanın keyfini çıkarıyor. Kooperatif Başkanı Fatma Hayta (49) kooperatif üyelerinin hepsinin evli ve en az iki çocuğu olduğunu belirterek, "Evde oturmaktansa burada bir işe yaradığımızı düşünüyoruz. Komşularımızla çalışıp ailemize katkı sağlıyoruz. Buradan kazandığımız parayla çocuklarımızı okutuyor, eşlerimize destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.