Tehlikeli eğlence

HAVA sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, ekim ayının ortasında deniz sezonu devam ediyor. Sahilin keyfini en çok çocuklar çıkartıyor. Konyaaltı sahiline gelen gençler, kayalıkların üzerine tırmanarak kendilerini denize bırakıyor. Deniz seviyesinden 1 metre kadar yüksekteki kayalığa çıkabilmek için ip ve zincirle düzenek hazırlayan gençler, önce tırmanıyorlar sonra da kayaların üzerinden kendilerini suya bırakıyor. Gençlerin tehlikeli atlayışını ise arkadaşları cep telefonlarına kaydediyor. Gençlerin ölümle oyunu, alınan tüm tedbirlere rağmen dur durak bilmiyor.