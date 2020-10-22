Yeşil nükleer enerji umudu

TÜRKİYE'DE ilk olarak, 2007'de Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Engin Arık'ın gündeme getirdiği toryum rezervleri ve yeşil nükleer enerji projesiyle ilgili, eşi Prof. Dr. Metin Arık'ın da aralarında bulunduğu fizik profesörleri 'Yeşil Nükleer Enerji' başlıklı çalışma hazırladı. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan bilim insanları tarafından hazırlanan çalışmada, proton hızlandırıcıya dayalı toryum yakıtlı enerji sistemi ele alındı. Bilim insanları, Türkiye'nin zengin toryum rezervlerine hızlandırıcı teknolojisi eklenebilirse ülkemizin enerji problemini çözebileceğini, böylece Prof. Dr. Engin Arık'ın rüyasının gerçeğe dönüşeceğini vurguladı.Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) görevli Prof. Dr. Saleh Sultansoy, dünyada toryum madeninin yüzde 20'sinin Türkiye'de olduğuna dikkat çekti ve "Sadece Isparta Aksu bölgesinde tespit edilen 20 bin ton üzerindeki toryum rezervi, Türkiye'nin 100 yıl boyunca enerji ihtiyacını karşılar" diye ekledi.