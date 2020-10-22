Yöresel ürünlerde bilinç seferberliği

ANTALYA'DA yöresel ürünlerin hakkettiği değeri görmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, coğrafi işaretlerle ilgili online video programlarına başlıyor. 'Sizin oraların nesi meşhur?' sloganlı programın ilk bölümü bugün saat 20.00'de olacak. Programın moderatörlüğünü Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Basın Bürosu'ndan Gürsel Cingöz üstlenecek. Programın ilk yayınının başlığı ise 'Coğrafi İşaretler' oldu.Programa ATB Başkanı Ali Çandır, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'nın yanı sıra Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Pazarlama Dairesi Başkanı Özgür Akif Tel de katılacak. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'nın eğitim çalışmaları böylece dijital ortamda devam etmiş olacak. Toplantı öncesi yöresel ürünlerle ilgili son güzel haber ise zeytinle ilgili geldi. Eski zeytinliklerde varlığı bilinen ancak zaman içerisinde yetiştiriciliği azalan Beylik zeytini, ATB'nin girişimiyle çeşit olarak tescillendi. Yağ kalitesi yüksek olan Beylik zeytin çeşidinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bölgeye has 'tavşan yüreği zeytini' için 2018 yılında coğrafi işaret tescili aldıklarını anımsatan Çandır, yeni tesciller için de uzun süredir çalıştıklarını bildirdi.