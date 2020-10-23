Antikacı gibi restoran

Antalya'nın Alanya ilçesinde restoran işleten Turan Erşahan, antika merakıyla biriktirdiği malzemelerin bulunduğu 2 bine yakın eski eşyayı, restoranında sergiliyor. İlçede babası ve amcasına ait restoranda küçük yaşlarda çalışmaya başlayan Erşahan, 31 yaşına geldiğinde kendi iş yerini açtı. Antikalara da meraklı olan Erşahan, ailesinden kalan eski eşyaları restoranında toplamaya başladı. Önce mutfak araç gereçleriyle başlayan ilgi, daha sonra farklı malzemelerden oluşan koleksiyona dönüştü.Malzemeleri restoranının dekorasyonunda kullanan Erşahan, biriktirdiği eşyaların sayısı artınca iş yerinde küçük bir müze oluşturdu. Erşahan, iş yerinde bakır tava, tepsi, para, gazete, kurşun, tüfek, terazi, daktilo, radyo gaz lambası gibi birçok malzemeyi sergiliyor. Erşahan, "Eskileri seviyorum. Mermiler, tapular, şarapnel parçaları gibi birçok eşyayı toplamak hoşuma gidiyor" dedi. Müşterilerinden de ilgi gördüğünü anlatan Erşahan, "Bazı müşterilerimiz evlerindeki eşyaları 'kaybolmasın' diye bize getiriyor. Buradaki eski eşyalara değer verdiğimizi bilerek getiriyorlar. Biz de sahip çıkıyoruz. Müşterilerimiz de bunları görmekten ve eskiye, tarihe sahip çıktığımız için mutlular. Hayatlarının bir parçasını burada buluyorlar" diye konuştu.