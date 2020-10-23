Denizden acı haberler

ANTALYA'NINAlanya ilçesinde Ferit Tuşan'ın yanı sıra aynı gün iki boğulma olayı daha yaşandı. Rusya uyruklu Svetlena Syrbu (28), önceki gece 02.30 sıralarında Tosmur Mahallesi'ndeki sahilden iki arkadaşıyla denize girdi. Akıntıya kapılan Syrbu, arkadaşlarının çabasına rağmen denizde gözden kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin denizde saatler süren araması sonucu Sybru'nun cesedi Alanya Kalesi 150 metre açığında bulundu.Bir diğer boğulma olayı ise Konaklı Mahallesi'nde yaşandı. Kaldığı otelin sahilinde denize giren Stanescu, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören kıyıdaki cankurtaran hızla Stanescu'nun yanına giderek, turisti sahile çıkardı. İhbar üzerene gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Stanescu'yu özel hastaneye götürdü. Ama tüm müdahalelere rağmen 72 yaşındaki turist kurtarılamadı.