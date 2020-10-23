Liderin keyfi yerinde

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor, pazar günü saat 16. 00'da Bahçeşir Okulları Stadı'nda konuk edeceği Fatih Karagümrük hazırlıklarını Cengiz Aydoğan tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde sürdürüyor.Akşam antrenmanın oyuncular ilk çalışmasını dayanıklılık üzerine gerçekleştirip ardından pas çalışması yaptı. Galatasaray filelerini havalandıran Davidson ve Babacar ile şutu direkte patlayan Mustafa Pektemek ise yardımcı antrenör nezaretinde özel antrenmana tabi tutuldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan golcü oyunculara yaptırılan şut çalışmasında, kaleyi gördükleri anda topa düzgün vurmaları konusunda uyarıda bulundu. ANTRENMANAytemiz Alanyaspor oyuncuları Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde gerçekleştirdikleri antrenman sonrası toplu halde objektiflere poz verdi. Liderliğin verdiği rahatlığın oyuncuların yüzüne yansıması dikkat çekti.GALATASARAY karşısında Aytemiz Alanyaspor'un ilk golünü kaydeden Babacar, gündemden düşmüyor. Serbest vuruştan kaydettiği mükemmel golle galibiyetin mimarlarından olan Senegalli golcünün, maaşının bir kısmını kiralık olarak geldiği Sassuolo'nun ödediği ortaya çıktı. 3 milyon Euro satın alma opsiyonuyla turuncu yeşilli formayı sırtına geçiren golcü futbolcunun, toplam maaşının 1 milyon 800 bin euro olduğu ve bunun 1 milyon 200 bin eurosunu Aytemiz Alanyaspor'un ödediği öğrenildi. Kalan miktarın ise İtalyan temsilcisi Sassuolo'nun kasasından çıktığı ifade edildi.