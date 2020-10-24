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Bisikletli kamyon altında kaldı

Alanya’da yaşayan , bisikletiyle kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Polis soruşturma başlattı

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Bisikletli kamyon altında kaldı
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde tali yoldan çıkan bisikletli Svetlana Stolbun, seyir halindeki kamyonun altında kalarak ezildi.

YERLEŞİK RUS
Kaza, Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle ilerleyen Svetlana Stolbun adındaki Rus kadın, tali yoldan çıkarken Adem Ç.'nin (44) kullandığı 21 DC 303 plakalı kamyonun tekerlerinin arasına girdi. Kamyonun üzerinden geçtiği Svetlana Stolbun ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Stolbun'un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Svetlana Stolbun'un olay sırasında başında kask yada vücudunda herhangi bir koruyucu kıyafet bulunmadığı belirlendi. Polis soruşturma başlattı.
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Bisikletli kamyon altında kaldı
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