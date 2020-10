Kaçak villa yıkılacak

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı 'Kekova' bölgesindeki Üçağız Yarımadası'nda, İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in 10 yıl önce satın aldığı Doğal Sit Alanı'ndaki kaçak yapının yerine inşa ettiği denize sıfır villanın Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. Demre Belediyesi'de bunun üzerine yıkım kararı aldı.Demre ilçesine bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda, 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda kaçak yapıldığı öne sürülen villa, Üçağız Mahallesi'nden bazı vatandaşlar tarafından CİMER, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'ne şikayetçi edildi. Şikayette, 'Ziyat Koyu' olarak da adlandırılan denize sıfır mevkideki villanın Türk ortağı da bulunan İngiliz Cloudya Jamey Hankes'e ait Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. adlı şirketin olduğu bildirildi.İngilizlerin tarihin kalbine sapladığı villa hançerinin şikayeti üzerine Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme kısa sürede sonuçlandırıldı. Villanın Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda olması, aynı zamanda Kıyı Kanunu'na aykırı bulunması nedeniyle Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. Kararın Demre Belediyesi'ne gönderilerek gereğinin yapılması istendi. Şirket yetkilileri hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan dolayı Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.Doğa harikası yarımadada yaklaşık 10 yıl önce İngiliz Cloudya Jamey Hankes tarafından şirket üzerine satın alınan iki-üç katlı kaçak yapı yıkılarak, yerine villa yapımına başlandı. Pandemi sürecinde inşa edildiği belirtilen villanın büyük bölümü tamamlanırken, Demre Belediyesi şikayetler üzerine inşaatı mühürledi. Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında, denize sıfır arazideki villaya sadece deniz yoluyla ulaşılabiliyor. Villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında ise denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı yer alıyor.Yapı Kayıt Belgesi iptal kararının belediyeye ulaştığını belirten Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Prosedür olarak ilk encümen toplantısında yıkım kararı çıkartacağız ve inşai faaliyetin metrekaresine göre de idari para cezası uygulayacağız. Encümen kararı alındıktan hemen sonra da yıkım işlemini gerçekleştireceğiz" dedi.