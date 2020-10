Mülk sahibinden Rus işkencesi

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos tatil beldesinde oteli bulunan bir Rus mülk sahibi, 15 adamı ile baskın yapıp kirasını ödemediği işletmeciyi turistlerin gözü önünde dövdü, peşinden ellerini ve ayaklarını bağlayıp işkence yaptı.Olay, turizm cenneti olarak bilinen Olimpos'ta meydana geldi. Orhan Kaplan, mayıs ayında -Rus vatandaşı G.A.'ya ait oteli 5 aylığına kiraladı. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri istediği gibi gitmeyen Kaplan, G.A.'yı arayarak, sözleşmesini bir süre uzatmak istediğini ancak isteği kabul görmedi. Kaplan, otelde turistlerin olduğunu, konaklama sürelerinin bitmesini ve eşyalarını toparlamak için 15 gün süre istedi. İddiaya göre otel sahibi G.A., bu talebi reddedip, oteli hemen boşaltması istedi. 21 Ekim günü, G.A. ile birlikte yayındakiler otele gelerek Kaplan'ı yere yatırdı, ellerini ve ayaklarını plastik kelepçe ve bantla bağlayarak dövmeyen başladı. Müdahale etmek isteyen otel personeli Batuhan İlhan ve Seyit Akman'ı da aynı şekilde bağlayan gruptakiler, onları da dövdü. Şoke olan turistler müdahil olmak isteyince, gruptakiler onlardan oteli hemen boşaltmalarını söyledi.Gruptan 4 kişi, elleri ve ayakları bağlı olan Orhan Kaplan'ı boş bir odaya götürüp yaklaşık 40 dakika işkence yaptı. Kaplan'a senet imzalatmak isteyen kişilerden biri kasadaki bin 200 lirayı aldı. Turistlerder birinin jandarmayı haber vermesi ile gelen ekipler, odada elleri ve ayakları bağlı Kaplan'ı kurtardı. Saldırganlar ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Kaplan şikayetçi oldu.KENDİSİNİ darbeden kişilerin 'Biz Rus mafyasıyız' dediğini ileri süren Kaplan, "Yardım çığlıklarımızı da kimseye duyuramadık. Böyle bir olay yaşanacağını hiç düşünmedim. Ben hukuki yollara başvurmalarını isterken başıma böyle bir şey geldi. Adalet yerini bulacaktır" dedi. Olay anı oteldeki kamera görüntülerine an be an yansıdı.