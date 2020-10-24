O formalar satışta

Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta futbolcularkın giydiği formalar satışa çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın Galatasaray maçında giydiği formalar 'www.matchwornshirt. com' adlı web sitesinde satışa çıkarıldı. Online olarak gerçekleşecek açık arttırmaya katılmak isteyenler www. matchwornshirt.com'u ziyaret ederek teklif verebilecek. Satış, pazar günü saat 21.00'e kadar devam edecek" denildi.Turuncu yeşilli forma ile Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maça çıkan Babacar, ilk golünü Galatasaray ağlarına bırakarak şanssızlığını kırdığını söyledi. Attığı jeneriklik frikik golüyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Senegalli futbolcu Khouma Babacar'ın, yakın çevresine "Süper Lig'e daha yeni alışıyorum. Bu takımla çok işler yapacağız. Taraftarlarımız belki stadyumda değiller ama attığımız gollerle onların yüzlerini güldüreceğiz" dediği öğrenildi.