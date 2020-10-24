Patronlardan ücretsiz salon

KOMEDYEN Cem Yılmaz'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik sağlık çalışanları için organizasyon düzenlenmesi halinde ücretsiz sahne alacağı çağrısının ardından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'den davet geldi. Çetin, "ATSO Atatürk Konferans Salonu'muz ile Antalya Kültür Sanat Oditoryumu, Antalya'daki fedakar sağlık çalışanlarımızla buluşmanız için ev sahipliği yapmaya hazırdır" dedi.Süreç, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarına moral ve destek için ücretsiz gösteri yapabileceğini söylemesiyle başlamıştı. Yılmaz, "Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim" demişti. Yılmaz'ın bu sözlerine cevap Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek gelmişti. Bu konuda ilk somut davet ise böylece Antalya'dan gelmiş oldu.