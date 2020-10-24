Şevval şiirleriyle umut olmak ıstıyor

ANTALYA'DA, 3 yaşında geçirdiği trafik kazasıyla hayatı değişen 21 yaşındaki Şevval Akkaş, 13 yaşından bu yana yazdığı şiirleri bir kitapta topladı. Bedensel ve zihinsel engelli Akkaş azmiyle herkese umut olmak istiyor.Kazada kafatasında hasar oluşan Akkaş, yaklaşık 3 ay yoğun bakımda tedavi gören ve yüzde 20 zihinsel, yüzde 60'ta bedensel engelli olarak hastaneden çıkan Akkaş, uzun bir süre vücudunun sağ tarafını kullanamadı. Fizik tedaviyle vücudunun sağ tarafını hareket ettirmeye başlayan, sağlık problemlerinin bir kısmı ortadan kalkan Akkaş, bu süre içerisinde de şiir yazmaya başladı. Kaleme aldığı her dizede hayata bakış açısı değişen ve kendisini daha iyi hissetmeye başlayan Akkaş, yaşadıklarını, duygularını, hayallerini mısralara döktü. Akkaş 8 yılda binlerce şiir yazdı. Şiirlerini bir kitapta toplayan Akkaş yaşam azmiyle de örnek oluyor.Kitabının basımıyla hayallerinden birini gerçekleştiren Akkaş, elde edeceği gelirle yardıma muhtaç çocuklara ve engelli bireylere el uzatmak istiyor. Kitabını internetten satışa sunan Akkaş sağlanacak gelirin tamamını bağışlayacağını bilelirten Akkaş, "Başarının engel tanımadığını göstermek istiyorm. Şiir benim eksik yanımı tamamlıyor, hayata tutunmamı sağlıyor" dedi.