Fethiyeli kürekçiler Türkiye ikincisi oldu

TÜRKIYE Kürek Federasyonu tarafından Sapanca'da düzenlenen 'Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları'na Fethiye Kürek Takımı'ndan 6 sporcuyla, 5 ekipten 4'ü final yarışlarında 2 bronz madalya kazanırken 2 kategoride de 5. oldu.

İLÇENİN GURURLARI

Sapanca'da zorlu hava şartlarında gerçekleştirilen yarışlarda, Küçük Kızlar 1x ekibinden Elif Eylül Coşkunkurt ile Yıldız Kızlardan 4x ekibi bronz madalya kazandı. Küçük kızlar kategorisinde sporcular aldıkları puanlarla Fethiye Kürek Takımı Kulübü'ne ikinci kupayı kazandırdı. Küçükler 1x kategorisinde yarışan Ravza Aktan, eleme yarışlarını 4. olarak tamamladı. Final çekme şansını az farkla kaçıran Ravza'nın, yarışta yüksek performans gösterdiği kaydedildi. Fethiye Kürek Şubesi Sorumlusu Nasuf Dinçer, "Gelecek için umut vaat eden bu çocuklarımızın spor yapması için desteklerini esirgemeyen okul müdürlerine, öğretmelerine ve ailelerine teşekkür ederim" dedi.

ALINAN SONUÇLAR;

Küçük Kızlar2x: Elif Eylül Coşkunkurt (Bronz Madalya) , Yıldız Kızlar 4x: Gülümser Kocaman-Sena Sidar Akın, Fatoşgül Kuşçu-Ecesu Keskin (Bronz madalya), Yıldız kızlar 2x: Gülümser Kocaman-Sena Sidar Akın(Beşinci), Genç kızlar 1x:Gülümser Kocaman(Beşinc)i