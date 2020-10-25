Seri devam etsin

Süper Lig'de sezona flaş bir başlangıç yaparak zirveye kurulan Aytemiz Alanyaspor, 6. hafta maçında bugün ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Lider, maçın son çalışmasını kendi tesislerinde yaparak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde yapılan son antrenmanda oyuncuların hırslı olması teknik heyeti sevindirdi.

ÜÇ TAKIMLI ANTRENMAN

Teknik Direktör Çağdaş Atan, oyuncularına değişik sistemle sahaya sürebilmek için üç takım hazırlayarak karşılıklı taktik ağırlıklı maç yaptırdı. Atan'ın maçta ve sonrasında oyuncularını uyarması dikkat çekti. Takımın neşeli olması göze çarptı. EKSİK OYUNCU YOK

Ligde geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan turuncu yeşilliler, 8 puanlı rakibine puan kaptırmak istemiyor. Kritik mücadele öncesi Aytemiz Alanyaspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk ekip Fatih Karagümrük'te ise kırmızı kart cezalısı Jimmy Durmaz kadroda yer alamayacak.

KARAGÜMRÜK DÜŞÜŞTE

Fatih Karagümrük evinde, Başakşehir karşısında aldığı galibiyetten sonra düşüşe geçmeye başladı. Önce Fenerbahçe'ye 2- 1 kaybeden İstanbul ekibi, geçtiğimiz hafta ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın genelinde üstün oynayan taraf Fatih Karagümrük olsa da net fırsatlardan yararlanamadılar. Özellikle maçın sonlarına doğru Mevlüt'ün kaçırdığı net pozisyon maçın kırılma anıydı.



KAPTAN ANTRENMANA KATILDI

AYTEMIZ Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca, milli takımda yaşadığı ve kısa süren sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı. A Milli Takım kampında sakatlanarak sevenlerini üzen deneyimli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçını kaçırmıştı. Tedavisi tamamlanan ve 3 gündür takımla birlikte antrenmanlara katılan Efecan Karaca'nın, Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın görev vermesi halinde Fatih Karagümrük'e karşı forma giyebileceği öğrenildi.