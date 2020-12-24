Acı üstüne acı

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüsün neden olduğu acılar sürüyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde salgın yine can aldı. Son kurban genç bir avukat oldu. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronovirüs tedavisi gören ilçenin tanınmış avukatlarından 35 yaşındaki Hakan Sönmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Hakan Sönmez'in Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in halasının oğlu olduğu öğrenildi.Alanya Karayolları 133. Şube Müdürlüğü'nde görevli teknisyen Rahim Uyar da 2 hafta içinde ailesinden 2 kişiyi virüse kurban vererek tarifi imkansız acı yaşadı. Rahim Uyar, 15 gün önce dedesi Mehmet Uyar'ı, önceki gün ise ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören babası Nazmi Uyar'ı koronavirüse kurban verdi. Rahim Uyar'ın 25 Ekim'de de ağabeyi Hayrettin Uyar'ı trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.