Seri devam etsin

Süper Lig'de hafta içi mesaisinde Fraport TAV Antalyaspor, bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'u konuk olacak. Ersun Yanal'ın göreve başlamasından sonra ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan, ardından ikisi Türkiye Kupası, 4'ü Süper Lig olmak üzere 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alan ve oynadığı son 4 resmi maçta gol yemeyen FTA Antalyaspor, seriyi Rize'de de sürdürmek istiyor.Kırmızı beyazlı takım, HK Kayserispor karşısında aldığı galibiyetin morali ile zorlu deplasmana çıkacak. Salı ve çarşamba günü yaptığı antrenmanların ardından dün özel uçakla Rize'ye giden kırmızı beyazlılar maç saatini beklemeye başladı. FTA Antalyaspor'da cezalı oyuncu bulunmazken sakatlıkları süren Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk ve Ali Eren İyican bugünkü maçta forma giyemeyecek.Ev sahibi Çaykur Rizespor ise son 4 maçta 3 yenilgi alarak alt sıralara geriledi. 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi ile 15 puan toplayan ve 15'inci sırada bulunan mavi yeşilli ekipte Teknik Direktör Tomas'ın da geleceği sorgulanmaya başladı. Karadeniz ekibinde cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatlıkları nedeniyle Loic Remy, Fernando Boldrin, Abdullah Durak ve Fabricio Baiano Antalyaspor'a karşı sahada yer alamayacak.Ç.RİZESPOR'DA Teknik Direktör Stjepan Tomas, geçen sezon 6 maçta çalıtırdığı FTA Antalyaspor'a bu kez rakip olacak. Antalyaspor'un başında galibiyet göremeyen Tomas, bu kez kazanmak isteyecek. Karadeniz ekibindeki Selim Ay da futbola Kepez Belediyespor'da başlamıştı. Antalyaspor'da ise Eren Albayrak, daha önce Rizespor'da forma giyen tek futbolcu.