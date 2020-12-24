Ücretsiz kursla sınav hazırlığı

ISPARTA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Özel Harekât (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ve Askeri Okullarına hazırlanan gençlere ücretsiz hazırlanabilme imkanı sağladı. Antrenörler nezaretindeki Ücretsiz Özel Yetenek Kursları, Atatürk Stadyumunda başladı. Kurs programı kapsamında kursiyerlere tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, gençlerin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla kursları düzenlediklerini söyledi. Spora gönül veren ve bu sınavlara hazırlanan gençlerin ücretsiz kurslarımıza yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gevrek, "Geleceğimize yaptığımız yatırımları artırarak devam ettireceğiz" dedi. Haftada 3 gün planlanan kurslar için kayıtlar devam ediyor